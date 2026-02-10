AccueilATPAlcaraz réalise enfin : "Après ma victoire à l'Open d'Australie, en regardant...
ATP

Alcaraz réalise enfin : « Après ma victoire à l’Open d’Australie, en regar­dant mes messages et les réseaux sociaux, j’ai vu que j’avais égalé le nombre de Grand Chelems de John McEnroe. Et je me suis dit… OK, c’est quelque chose d’énorme »

Thomas S
Par Thomas S

-

217

De retour à l’en­traî­ne­ment du côté d’El Palmar, sa ville natale, avant de s’en­voler samedi pour le Qatar où il prendre part à l’ATP 500 de Doha (du 16 au 22 février), Carlos Alcaraz a tout juste pris le temps de réaliser la portée de son exploit suite à son sacre à l’Open d’Australie, le septième titre du Grand Chelem de sa carrière à seule­ment 22 ans.

Désormais devant des joueurs comme Boris Becker et Stefan Edberg (six Grands Chelems chacun), et à égalité avec John McEnroe, le numéro 1 mondial a reconnu lors d’une récente inter­view accordée au quoti­dien AS qu’il avait accompli quelque chose d’assez exceptionnel. 

« Dans le monde du tennis, il est très diffi­cile de s’ar­rêter et de prendre conscience de ce que l’on accom­plit. Mais hier soir, en regar­dant mes messages et les réseaux sociaux, j’ai vu que j’avais égalé le nombre de Grand Chelems de John McEnroe. Et je me suis dit… OK, c’est quelque chose d’énorme. Égaler quel­qu’un comme McEnroe, ce n’est pas rien. C’est fou et merveilleux d’être là, avec mon nom à côté du sien, que j’ad­mire et respecte énormément. »

Publié le mardi 10 février 2026 à 16:46

Article précédent
Sebastian Baez sur Taylor Fritz, qui s’est moqué de lui en plein match : « Quand j’ai vu ce qu’il avait fait en vidéo, je n’ai vrai­ment pas aimé »
Article suivant
Nadal répond à Mouratoglou : « L’analyse de ce monsieur est erronée. Comparer Alcaraz au Djokovic actuel revien­drait à comparer le Messi du FC Barcelone au Messi actuel, ou le Cristiano Ronaldo du Real Madrid au Cristiano actuel »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.