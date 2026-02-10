De retour à l’en­traî­ne­ment du côté d’El Palmar, sa ville natale, avant de s’en­voler samedi pour le Qatar où il prendre part à l’ATP 500 de Doha (du 16 au 22 février), Carlos Alcaraz a tout juste pris le temps de réaliser la portée de son exploit suite à son sacre à l’Open d’Australie, le septième titre du Grand Chelem de sa carrière à seule­ment 22 ans.

Désormais devant des joueurs comme Boris Becker et Stefan Edberg (six Grands Chelems chacun), et à égalité avec John McEnroe, le numéro 1 mondial a reconnu lors d’une récente inter­view accordée au quoti­dien AS qu’il avait accompli quelque chose d’assez exceptionnel.

« Dans le monde du tennis, il est très diffi­cile de s’ar­rêter et de prendre conscience de ce que l’on accom­plit. Mais hier soir, en regar­dant mes messages et les réseaux sociaux, j’ai vu que j’avais égalé le nombre de Grand Chelems de John McEnroe. Et je me suis dit… OK, c’est quelque chose d’énorme. Égaler quel­qu’un comme McEnroe, ce n’est pas rien. C’est fou et merveilleux d’être là, avec mon nom à côté du sien, que j’ad­mire et respecte énormément. »