Grand espoir du tennis espagnol, Carlos Alcaraz s’est exprimé dans les colonnes de AS. 318e joueur mondial à 17 ans, le natif d’El Palmar n’a pas échappé à la comparaison avec son illustre ainé, Rafael Nadal : « Je ne souhaite pas me comparer avec Rafa, car il est mon idole et car il est presque impossible d’arriver là où il est arrivé. Chaque joueur suit son chemin. Il faut laisser de côté les comparaison et suivre son propre chemin ».