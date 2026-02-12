Après être devenu à 22 ans le plus jeune joueur à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, grâce à sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a accordé plusieurs inter­views, notam­ment au quoti­dien AS.

Le numéro 1 mondial revient notam­ment sur sa déci­sion de se changer les idées après sa défaite contre David Goffin dès son entrée en lice sur le Masters 1000 de Miami l’an dernier (5−7, 6–4, 6–3).

Question : « Après cet échec l’année dernière à Miami (il a perdu dès le premier tour contre David Goffin), ton parcours a été impres­sion­nant : tu n’a perdu que cinq matchs (63−5), presque tous en finale, et a remporté huit titres. Quelle impor­tance a eu cette pause (il est parti en vacances au Mexique avec sa famille), cette déci­sion de t’ar­rêter et de prendre l’air ? Je suppose que c’est un peu ta façon de faire. »

Carlos Alcaraz : « Oui. Chaque personne est diffé­rente, chaque joueur est diffé­rent ; chacun sait ce dont il a besoin, ce qu’il fait bien et ce qu’il fait mal. Avec le temps, j’ap­prends à mieux me connaître : ce dont j’ai besoin et ce dont je n’ai pas besoin. À ce moment‐là, j’avais besoin de m’ar­rêter. Une fois de plus, après avoir dit que j’al­lais m’ar­rêter une semaine sans toucher ma raquette, on m’est tombé dessus : ‘Comment peux‐tu ne pas reprendre l’en­traî­ne­ment ?’. Mais pour moi, menta­le­ment, il est beau­coup plus impor­tant d’être frais pour mieux performer sur le court. Cela dit, et comme dans le docu­men­taire Netflix ‘A mi manera’, je veux faire les choses à ma façon, même si les gens ne sont pas d’accord. »