Après être devenu à 22 ans le plus jeune joueur à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, grâce à sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a accordé plusieurs interviews, notamment au quotidien AS.
Le numéro 1 mondial revient notamment sur sa décision de se changer les idées après sa défaite contre David Goffin dès son entrée en lice sur le Masters 1000 de Miami l’an dernier (5−7, 6–4, 6–3).
Question : « Après cet échec l’année dernière à Miami (il a perdu dès le premier tour contre David Goffin), ton parcours a été impressionnant : tu n’a perdu que cinq matchs (63−5), presque tous en finale, et a remporté huit titres. Quelle importance a eu cette pause (il est parti en vacances au Mexique avec sa famille), cette décision de t’arrêter et de prendre l’air ? Je suppose que c’est un peu ta façon de faire. »
Carlos Alcaraz : « Oui. Chaque personne est différente, chaque joueur est différent ; chacun sait ce dont il a besoin, ce qu’il fait bien et ce qu’il fait mal. Avec le temps, j’apprends à mieux me connaître : ce dont j’ai besoin et ce dont je n’ai pas besoin. À ce moment‐là, j’avais besoin de m’arrêter. Une fois de plus, après avoir dit que j’allais m’arrêter une semaine sans toucher ma raquette, on m’est tombé dessus : ‘Comment peux‐tu ne pas reprendre l’entraînement ?’. Mais pour moi, mentalement, il est beaucoup plus important d’être frais pour mieux performer sur le court. Cela dit, et comme dans le documentaire Netflix ‘A mi manera’, je veux faire les choses à ma façon, même si les gens ne sont pas d’accord. »
Publié le jeudi 12 février 2026 à 08:26