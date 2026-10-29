Stan Wawrinka a disputé ce mardi le dernier match officiel de sa carrière et le moins que l’on puisse dire, c’est que son départ émeut toute la planète tennis. Les hommages se multiplient pour le Suisse, particulièrement apprécié sur le circuit pour sa sympathie, sa franchise et son authenticité.
C’est désormais au tour de Carlos Alcaraz de lui rendre un très bel hommage. L’Espagnol a notamment expliqué que Wawrinka avait été l’un des joueurs à prendre le plus régulièrement de ses nouvelles durant sa blessure, lui souhaitant à chaque fois le meilleur.
Un geste qui a visiblement beaucoup touché Carlitos, qui a tenu à son tour à lui souhaiter le meilleur pour la suite et à le remercier pour tout ce qu’il a apporté au tennis.
« Quand j’étais blessé cette année, il était l’un des joueurs qui s’est le plus inquiété pour moi, me demandant comment je me sentais, comment ça allait. Cela comptait beaucoup pour moi. Je lui souhaite tout le meilleur. Merci pour sa carrière et tout ce qu’il a fait pour le tennis » a déclaré Caarlos Alcaraz.
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 09:46