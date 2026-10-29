Stan Wawrinka a disputé ce mardi le dernier match offi­ciel de sa carrière et le moins que l’on puisse dire, c’est que son départ émeut toute la planète tennis. Les hommages se multi­plient pour le Suisse, parti­cu­liè­re­ment apprécié sur le circuit pour sa sympa­thie, sa fran­chise et son authenticité.

C’est désor­mais au tour de Carlos Alcaraz de lui rendre un très bel hommage. L’Espagnol a notam­ment expliqué que Wawrinka avait été l’un des joueurs à prendre le plus régu­liè­re­ment de ses nouvelles durant sa bles­sure, lui souhai­tant à chaque fois le meilleur.

Un geste qui a visi­ble­ment beau­coup touché Carlitos, qui a tenu à son tour à lui souhaiter le meilleur pour la suite et à le remer­cier pour tout ce qu’il a apporté au tennis.

Alcaraz sends message to Wawrinka 📣:



“When I was injured this year, he was one of the players who were worried about me, asking me how I was feeling, how I was going on. It meant a lot to me. I wish him all the best. Thank you for his career and every­thing he’s done for tennis” pic.twitter.com/fRoJXxdTIR — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) October 28, 2026

« Quand j’étais blessé cette année, il était l’un des joueurs qui s’est le plus inquiété pour moi, me deman­dant comment je me sentais, comment ça allait. Cela comp­tait beau­coup pour moi. Je lui souhaite tout le meilleur. Merci pour sa carrière et tout ce qu’il a fait pour le tennis » a déclaré Caarlos Alcaraz.