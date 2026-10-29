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Alcaraz remercie Wawrinka : « Quand j’étais blessé cette année, il était l’un des joueurs qui s’est le plus inquiété pour moi »

Par
Antoine Trupiano
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Stan Wawrinka a disputé ce mardi le dernier match offi­ciel de sa carrière et le moins que l’on puisse dire, c’est que son départ émeut toute la planète tennis. Les hommages se multi­plient pour le Suisse, parti­cu­liè­re­ment apprécié sur le circuit pour sa sympa­thie, sa fran­chise et son authenticité.

C’est désor­mais au tour de Carlos Alcaraz de lui rendre un très bel hommage. L’Espagnol a notam­ment expliqué que Wawrinka avait été l’un des joueurs à prendre le plus régu­liè­re­ment de ses nouvelles durant sa bles­sure, lui souhai­tant à chaque fois le meilleur.

Un geste qui a visi­ble­ment beau­coup touché Carlitos, qui a tenu à son tour à lui souhaiter le meilleur pour la suite et à le remer­cier pour tout ce qu’il a apporté au tennis.

« Quand j’étais blessé cette année, il était l’un des joueurs qui s’est le plus inquiété pour moi, me deman­dant comment je me sentais, comment ça allait. Cela comp­tait beau­coup pour moi. Je lui souhaite tout le meilleur. Merci pour sa carrière et tout ce qu’il a fait pour le tennis » a déclaré Caarlos Alcaraz.

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 09:46

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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