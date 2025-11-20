« Quand on lit ses déclarations, Jannik Sinner est obnubilé par Carlos Alcaraz », estimait Nicolas Mahut au début du mois de novembre sur Eurosport.
Lors d’une interview accordée à Marca, Carlos Alcaraz a été invité à réagir à cette déclaration.
« Je pense que nous le sommes tous les deux. Il n’a perdu que quelques matchs ces deux dernières années et la grande majorité d’entre eux ont été contre moi. Jannik doit observer et réfléchir à ce qu’il doit améliorer pour battre le joueur qu’il n’a pas réussi à battre à plusieurs reprises. C’est logique et normal. J’ai perdu contre d’autres joueurs, mais mon objectif est d’essayer de m’améliorer et de faire en sorte que la prochaine fois que nous nous affronterons, je sois un bien meilleur joueur », a répondu le numéro 1 mondial.
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 08:53