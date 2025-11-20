« Quand on lit ses décla­ra­tions, Jannik Sinner est obnu­bilé par Carlos Alcaraz », esti­mait Nicolas Mahut au début du mois de novembre sur Eurosport.

Lors d’une inter­view accordée à Marca, Carlos Alcaraz a été invité à réagir à cette déclaration.

« Je pense que nous le sommes tous les deux. Il n’a perdu que quelques matchs ces deux dernières années et la grande majo­rité d’entre eux ont été contre moi. Jannik doit observer et réflé­chir à ce qu’il doit améliorer pour battre le joueur qu’il n’a pas réussi à battre à plusieurs reprises. C’est logique et normal. J’ai perdu contre d’autres joueurs, mais mon objectif est d’es­sayer de m’amé­liorer et de faire en sorte que la prochaine fois que nous nous affron­te­rons, je sois un bien meilleur joueur », a répondu le numéro 1 mondial.