Alcaraz repousse les limites de son nouveau style

Carlos Alcaraz a décidé d’as­sumer plei­ne­ment son nouveau style.

Un mois et demi après s’être teint les cheveux en platine suite à son sacre à l’US Open, l’Espagnol, actuel­le­ment en pleine prépa­ra­tion en vue de la fin de saison où il va disputer le Masters 1000 de Paris, le Masters de Turin et la Coupe Davis, a été photo­gra­phié à l’en­traî­ne­ment encore plus blond que blond. 

Un style qui n’est pas sans rappeler les plus grandes heures d’un certain Roger Federer.

Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 18:48

