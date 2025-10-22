Carlos Alcaraz a décidé d’assumer pleinement son nouveau style.
Un mois et demi après s’être teint les cheveux en platine suite à son sacre à l’US Open, l’Espagnol, actuellement en pleine préparation en vue de la fin de saison où il va disputer le Masters 1000 de Paris, le Masters de Turin et la Coupe Davis, a été photographié à l’entraînement encore plus blond que blond.
Alcaraz back to full blond. pic.twitter.com/dp4pkaFGQD— José Morgado (@josemorgado) October 22, 2025
Un style qui n’est pas sans rappeler les plus grandes heures d’un certain Roger Federer.
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 18:48