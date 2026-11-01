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Alcaraz révèle le joueur qui l’a le plus impres­sionné cette saison : « Je suis fier de lui. Il a joué un tennis excep­tionnel pendant toute la saison, en battant les meilleurs joueurs du monde, c’est incroyable pour sa première année »

Par
Jean Muller
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Dans un court entre­tien accordé à l’ATP 500 de Vienne, Carlos Alcaraz a bien voulu s’ex­primer sur l’ac­tua­lité de la petite balle jaune. Invité à dési­gner le joueur le plus impres­sion­nant de 2026, le septuple cham­pion en Grand Chelem n’a pas hésité à nommer son jeune compa­triote Rafael Jodar. 

Difficile de donner tort au troi­sième mondial, le Madrilène connaît une explo­sion éclair sur le circuit. Au 168e rang mondial en début d’année, il fera son entrée dans le top 10 ce lundi.

« Je dirais Rafa Jódar. Rafa m’a surpris, par la façon dont il s’est imposé, en étant présent, en gérant les attentes, et j’ai l’im­pres­sion que ça ne l’a pas affecté du tout, puis­qu’il a joué un tennis excep­tionnel pendant toute la saison, en battant les meilleurs joueurs du monde, c’est incroyable pour sa première année, donc je dirais que j’ai suivi de près Rafa pendant toute la saison. Je suis fier de lui, nous sommes fiers de lui en tant que compa­triote, en tant qu’ami ».

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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