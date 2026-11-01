Dans un court entretien accordé à l’ATP 500 de Vienne, Carlos Alcaraz a bien voulu s’exprimer sur l’actualité de la petite balle jaune. Invité à désigner le joueur le plus impressionnant de 2026, le septuple champion en Grand Chelem n’a pas hésité à nommer son jeune compatriote Rafael Jodar.
Difficile de donner tort au troisième mondial, le Madrilène connaît une explosion éclair sur le circuit. Au 168e rang mondial en début d’année, il fera son entrée dans le top 10 ce lundi.
« Je dirais Rafa Jódar. Rafa m’a surpris, par la façon dont il s’est imposé, en étant présent, en gérant les attentes, et j’ai l’impression que ça ne l’a pas affecté du tout, puisqu’il a joué un tennis exceptionnel pendant toute la saison, en battant les meilleurs joueurs du monde, c’est incroyable pour sa première année, donc je dirais que j’ai suivi de près Rafa pendant toute la saison. Je suis fier de lui, nous sommes fiers de lui en tant que compatriote, en tant qu’ami ».
Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 10:28