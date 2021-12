S’il n’y a même pas de débat sur cette certaines caté­go­ries pour les Awards de l’ATP, comme pour le come­back de l’année par exemple où Andy Murray est ultra favori, ce n’est pas vrai­ment le cas concer­nant les nominés pour le trophée de la meilleure progres­sion de l’année.

Si Carlos Alcaraz appa­rait comme un gagnant crédible, le Russe Aslan Karatsev, quasi inconnu avant l’Open d’Australie, est un sérieux concur­rent. On n’ou­bliera pas le phéno­mène britan­nique, Cameron Norrie, lauréat de son premier Masters 1000 et présent sur le Masters en tant que rempla­çant, ainsi que l’infatigable norvé­gien, Casper Ruud, vain­queur de cinq titres et auteur de très grands progrès sur surface dur.

Un choix cornélien…