Le plus jeune numéro un mondial de l’his­toire ne cesse de battre des records et d’im­pres­sionner tous les fans de la petit balle jaune. Même s’il semble que l’Espagnol soit un peu mois en forme ces dernières semaines, il reste quand même seul et unique dans sa caté­gorie comme nous l’ap­prend ESPN sur Twitter.

Carlos Alcaraz est « tout simple­ment » le plus jeune joueur du top 150 (19 ans et 4 mois), et il est numéro un mondial, ce qui nous démontre une fois de plus sa préco­cité et sa matu­rité. Le premier joueur le plus proche plus jeune que Carlos n’est autre que l’Italien Luca Nardi (19 ans et 1 mois), actuel­le­ment classé à la 152ème place mondiale.