Forfait en cette fin saison où il n’a pas pu s’ali­gner sur le Masters ainsi que sur la Coupe Davis qui a lieu cette semaine, Carlos Alcaraz, en pleine réédu­ca­tion suite à une bles­sure aux abdo­mi­naux, a évoqué le cas de Rafael Nadal lors d’une confé­rence de presse à Tenerife.

Et après s’être fixé l’ob­jectif de battre et surpasser son compa­triote et idole dans les confron­ta­tions directes, le numéro un mondial a égale­ment évoqué sa possible fin de carrière. Et selon lui, ce jour n’est pas encore arrivé.

« C’est un plaisir, pour tout amateur de tennis, de voir Rafa sur un court. Il a terminé cette année en tant que numéro deux mondial, il a gagné deux tour­nois du Grand Chelem… Si j’étais lui, je n’en­vi­sa­ge­rais même pas de prendre ma retraite, car on voit qu’il aime jouer et qu’il aime toujours autant le tennis. »