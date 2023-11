Si la mission se complique suite à sa défaite au premier tour du Masters 1000 de Paris‐Bercy contre Roman Saffiulin, Carlos Alcaraz a répété plusieurs fois son objectif : reprendre la place de numéro 1 à Novak Djokovic avant la fin de saison. Le très ambi­tieux espa­gnol ne veut visi­ble­ment pas perdre de temps sur le Serbe, qui aura bientôt passé 400 semaines au sommet du tennis mondial.

« Le record le plus diffi­cile à battre, je pense, est celui de Rafael Nadal à Roland‐Garros. Il l’a gagné quatorze fois ! Mais en ce qui me concerne, j’ai­me­rais faire tomber celui du nombre de semaines passées en tant que numéro un. Maintenir le même niveau d’ex­cel­lence pendant tant d’an­nées est aussi un exploit », a déclaré le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire dans des propos accordés à La Stampa et rapportés par Ubitennis.