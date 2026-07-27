Alors que Jannik Sinner et Novak Djokovic ont décidé de déclarer forfait pour le premier Masters 1000 sur dur de la tournée améri­caine, qui débu­tera dans moins d’une semaine à Montréal, et que Carlos Alcaraz, toujours blessé, ne sera égale­ment pas de la partie, les orga­ni­sa­teurs sont dans tous leurs états.

Déjà que la date a toujours posé problème, le nouveau formlat sur 12 jours n’ar­range pas les choses.

C’est notam­ment le propos avancé par celui qui tient le titu­laire du compte Service Volée sur Twitter lors de l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.

🇨🇦 « Le Masters 1000 du Canada, c’est les cocus de l’his­toire. Pas d’Alcaraz, Sinner et Djokovic… Les meilleurs joueurs ne joue­ront plus jamais ce tournoi, le format sur 12 jours est problé­ma­tique »



🗣️ @SVolee pic.twitter.com/TSerFbti50 — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) July 27, 2026

« Le Masters 1000 du Canada, ce sont les cocus de l’his­toire. Les meilleurs joueurs ne joue­ront plus jamais ce tournoi. En plus l’année dernière le direc­teur du tournoi avait dit : ‘Je vous promets, en 2026, ils seront tous là, on va les convaincre, c’est un Masters 1000, c’est obli­ga­toire. Pas d’Alcaraz, blessé. Sinner, le flemme, alors qu’il aurait pu remporter un sixième Masters 1000 consé­cutif. Djokovic, évidem­ment, ne vient pas car il déteste ce format sur 12 jours. Et on se retrouve encore une fois avec un Masters 1000 qui va durer 12 jours ans les meilleurs joueurs du monde. C’est un format qui est problématique. »