Alors que Jannik Sinner et Novak Djokovic ont décidé de déclarer forfait pour le premier Masters 1000 sur dur de la tournée américaine, qui débutera dans moins d’une semaine à Montréal, et que Carlos Alcaraz, toujours blessé, ne sera également pas de la partie, les organisateurs sont dans tous leurs états.
Déjà que la date a toujours posé problème, le nouveau formlat sur 12 jours n’arrange pas les choses.
C’est notamment le propos avancé par celui qui tient le titulaire du compte Service Volée sur Twitter lors de l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV.
🇨🇦 « Le Masters 1000 du Canada, c’est les cocus de l’histoire. Pas d’Alcaraz, Sinner et Djokovic… Les meilleurs joueurs ne joueront plus jamais ce tournoi, le format sur 12 jours est problématique »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) July 27, 2026
🗣️ @SVolee pic.twitter.com/TSerFbti50
« Le Masters 1000 du Canada, ce sont les cocus de l’histoire. Les meilleurs joueurs ne joueront plus jamais ce tournoi. En plus l’année dernière le directeur du tournoi avait dit : ‘Je vous promets, en 2026, ils seront tous là, on va les convaincre, c’est un Masters 1000, c’est obligatoire. Pas d’Alcaraz, blessé. Sinner, le flemme, alors qu’il aurait pu remporter un sixième Masters 1000 consécutif. Djokovic, évidemment, ne vient pas car il déteste ce format sur 12 jours. Et on se retrouve encore une fois avec un Masters 1000 qui va durer 12 jours ans les meilleurs joueurs du monde. C’est un format qui est problématique. »
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 14:14