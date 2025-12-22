AccueilATPAlcaraz, Sinner et Zverev imitent Federer, Nadal et Djokovic, c'est très fort...
Alcaraz, Sinner et Zverev imitent Federer, Nadal et Djokovic, c’est très fort !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Pour la première fois depuis 2008, époque où Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic régnaient sur le circuit ATP, trois joueurs ont occupé le top 3 du clas­se­ment mondial sur l’ensemble de la saison.

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Alexander Zverev sont en effet restés sur le podium du début à la fin de l’année, repro­dui­sant une perfor­mance du Big 3. 

Une statis­tique à mettre au crédit de Zverev, malgré les diffi­cultés rencon­trées pour riva­liser avec Alcaraz et Sinner.

Publié le lundi 22 décembre 2025 à 13:27

