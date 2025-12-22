Pour la première fois depuis 2008, époque où Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic régnaient sur le circuit ATP, trois joueurs ont occupé le top 3 du clas­se­ment mondial sur l’ensemble de la saison.

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Alexander Zverev sont en effet restés sur le podium du début à la fin de l’année, repro­dui­sant une perfor­mance du Big 3.

For the first time since 2008, only 3 players have ranked into the atp top‑3 for the entire season pic.twitter.com/S7hbcG0uA0 — Luca Brancher (@LucaBeck) December 22, 2025

Une statis­tique à mettre au crédit de Zverev, malgré les diffi­cultés rencon­trées pour riva­liser avec Alcaraz et Sinner.