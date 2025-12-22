Pour la première fois depuis 2008, époque où Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic régnaient sur le circuit ATP, trois joueurs ont occupé le top 3 du classement mondial sur l’ensemble de la saison.
Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Alexander Zverev sont en effet restés sur le podium du début à la fin de l’année, reproduisant une performance du Big 3.
For the first time since 2008, only 3 players have ranked into the atp top‑3 for the entire season pic.twitter.com/S7hbcG0uA0— Luca Brancher (@LucaBeck) December 22, 2025
Une statistique à mettre au crédit de Zverev, malgré les difficultés rencontrées pour rivaliser avec Alcaraz et Sinner.
Publié le lundi 22 décembre 2025 à 13:27