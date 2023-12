Alors que la fin de l’année se rapproche à grands pas, l’heure est de faire le bilan de cette saison 2023 riche en tennis et points de très haut niveau.

Et à ce petit jeu‐là, il va être très compliqué d’aller cher­cher Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qui nous ont sans doute offert l’échange le plus beau, le plus fou et le plus intense.

Nous sommes le 1er avril 2023, en demi‐finales du Masters 1000 de Miami. Et la suite se passe de commentaires…

…