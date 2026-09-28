Lorsque Carlos Alcaraz s’exprime, c’est un joueur écouté et respecté dans le monde du tennis.

Un peu plus tôt, il s’était livré sur le fait que cette exhi­bi­tion était parti­cu­lière pour lui, notam­ment avec la présence du Suisse Roger Federer.

En effet, l’Espagnol s’est longue­ment exprimé en confé­rence de presse après la victoire de la Team Europe face à la Team World.

Il est notam­ment revenu sur une ques­tion posée par un jour­na­liste concer­nant les condi­tions de jeu du week‐end, qui semblaient parti­cu­liè­re­ment lentes pour une compé­ti­tion disputée en indoor.

Pour lui, le sujet est bien plus profond :

« Pour moi, je ne me plains pas des surfaces lentes. Surtout avec mon service, qui n’est pas des plus puis­sants. Mais j’ai parlé avec Yannick et l’équipe de la façon dont le tennis a évolué au fil des ans, de la rapi­dité des surfaces autre­fois et du fait qu’elles deviennent main­te­nant plus lentes. Mais je pense que ce n’est pas tant les surfaces, mais plutôt les balles. On peut le voir dans beau­coup de tour­nois où l’adhérence de la balle est tota­le­ment diffé­rente. La balle est beau­coup plus grande et c’est un jeu tota­le­ment diffé­rent avec des balles neuves. Donc, il faut s’adapter au maximum possible. Je ne sais pas s’ils vont changer ou non. Mais ce que je demande, c’est qu’ils doivent trouver les meilleures balles possibles pour les surfaces et les tour­nois spéci­fiques sur lesquels nous allons jouer. Ce sont des choses très impor­tantes à savoir. Ce que je peux dire, c’est que j’essaie de m’adapter au maximum dans chaque tournoi auquel je participe. »