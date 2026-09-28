Lorsque Carlos Alcaraz s’exprime, c’est un joueur écouté et respecté dans le monde du tennis.
Un peu plus tôt, il s’était livré sur le fait que cette exhibition était particulière pour lui, notamment avec la présence du Suisse Roger Federer.
En effet, l’Espagnol s’est longuement exprimé en conférence de presse après la victoire de la Team Europe face à la Team World.
Il est notamment revenu sur une question posée par un journaliste concernant les conditions de jeu du week‐end, qui semblaient particulièrement lentes pour une compétition disputée en indoor.
Pour lui, le sujet est bien plus profond :
« Pour moi, je ne me plains pas des surfaces lentes. Surtout avec mon service, qui n’est pas des plus puissants. Mais j’ai parlé avec Yannick et l’équipe de la façon dont le tennis a évolué au fil des ans, de la rapidité des surfaces autrefois et du fait qu’elles deviennent maintenant plus lentes. Mais je pense que ce n’est pas tant les surfaces, mais plutôt les balles. On peut le voir dans beaucoup de tournois où l’adhérence de la balle est totalement différente. La balle est beaucoup plus grande et c’est un jeu totalement différent avec des balles neuves. Donc, il faut s’adapter au maximum possible. Je ne sais pas s’ils vont changer ou non. Mais ce que je demande, c’est qu’ils doivent trouver les meilleures balles possibles pour les surfaces et les tournois spécifiques sur lesquels nous allons jouer. Ce sont des choses très importantes à savoir. Ce que je peux dire, c’est que j’essaie de m’adapter au maximum dans chaque tournoi auquel je participe. »
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 09:44