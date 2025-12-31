AccueilATPAlcaraz snobe totalement Ferrero et crée la polémique
Alcaraz snobe tota­le­ment Ferrero et crée la polémique

Séparé depuis deux semaines de Juan Carlos Ferrero, après sept ans d’une colla­bo­ra­tion très fruc­tueuse, Carlos Alcaraz semble avoir une petite dent contre son ancien entraîneur.

Alors qu’il a publié une série de 20 photos sur son compte Instagram retra­çant sa magni­fique saison 2025, le numéro 1 mondial a mani­fes­te­ment décidé de ne pas faire appa­raître son mentor sur aucun des clichés.

Un « oubli » forcé­ment déli­béré alors que Ferrero a quasi­ment parti­cipé à l’in­té­gra­lité de ses succès. 

Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 17:59

