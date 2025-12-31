Séparé depuis deux semaines de Juan Carlos Ferrero, après sept ans d’une collaboration très fructueuse, Carlos Alcaraz semble avoir une petite dent contre son ancien entraîneur.
Alors qu’il a publié une série de 20 photos sur son compte Instagram retraçant sa magnifique saison 2025, le numéro 1 mondial a manifestement décidé de ne pas faire apparaître son mentor sur aucun des clichés.
Un « oubli » forcément délibéré alors que Ferrero a quasiment participé à l’intégralité de ses succès.
Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 17:59