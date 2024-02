Lors de son passage en confé­rence de presse avant le début de l’ATP 250 de Buenos Aires, Carlos Alcaraz a notam­ment été inter­rogé sur le sujet épineux de l’Arabie Saoudite et le nouveau rôle d’am­bas­sa­deur de Rafael Nadal au sein de ce pays consi­déré large­ment comme une dictature.

Le jeune espa­gnol, qui parti­ci­pera d’ailleurs à la nouvelle exhi­bi­tion orga­nisée au mois d’oc­tobre par l’Arabie Saoudite, « 6 Kings Slam », aux côtés de Nadal, Djokovic, Sinner, Medvedev et Rune, a estimé que les critiques à l’en­contre de son compa­triote étaient injustes.

« Je pense que c’est une bonne chose pour le sport en général. Je ne sais pas jusqu’où on ira, mais ça évolue beau­coup. Concernant Rafa, c’est vrai que j’ai entendu des gens le criti­quer. Je ne pense pas que ce soit mauvais car si je ne me trompe pas, il a signé en tant qu’am­bas­sa­deur du tennis. C’est un pays qui se déve­loppe, qui s’ouvre au monde du sport, et qui de mieux que Rafa pour être celui qui peut étendre le monde du sport à des endroits où il n’a jamais été pratiqué aupa­ra­vant. Nous jouons et essayons d’at­tirer plus de gens à jouer au tennis, et il n’y a pas de meilleure personne que Rafa pour le faire. »