Dominic Thiem dispute cette semaine le dernier tournoi de sa carrière chez lui à Vienne, en Autriche, où il va affronter Luciano Darderi (42e) ce mardi pour, peut‐être, son ultime partie en tant que joueur professionnel.

À cette occa­sion, Carlos Alcaraz a raconté une anec­dote liée au vain­queur de l’US Open 2020.

« Mon petit frère jouait au tennis et il était un grand fan de Dominic Thiem. Il jouait avec la raquette de Thiem, pas la mienne ! Il regar­dait donc toujours les matchs de Dominic, et mon frère me disait souvent : ‘Je veux jouer comme Dominic Thiem. Je veux jouer comme lui, avec la même raquette et le même style’. Dans ma famille, nous avons une très haute opinion de Dominic. »