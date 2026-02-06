Depuis le départ surprise de Juan Carlos Ferrero durant l’in­ter­saison, le grand frère de Carlos Alcaraz, Alvaro, a pris une place plus importe au sein de l’équipe du numéro 1 mondial.

Lors d’une inter­view accordée à Marca après sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, syno­nyme de 7e titre en Grand Chelem à seule­ment 22 ans, Alcaraz a confirmé un nouveau rôle pour son grand frère.

« Nous ne savons pas encore à quels tour­nois il parti­ci­pera ni à quels tour­nois il se rendra seul, sans Samuel. Ce qui est sûr, c’est que Samu voya­gera 80 % du temps, voire plus. Il sera présent aux tour­nois les plus impor­tants et, pour certains, mon frère voya­gera seul. Je ne sais pas lesquels, car tout peut changer et, comme me l’a dit un jour quel­qu’un : ‘Les plans sont faits pour être modifiés’ ».