Depuis le départ surprise de Juan Carlos Ferrero durant l’intersaison, le grand frère de Carlos Alcaraz, Alvaro, a pris une place plus importe au sein de l’équipe du numéro 1 mondial.
Lors d’une interview accordée à Marca après sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, synonyme de 7e titre en Grand Chelem à seulement 22 ans, Alcaraz a confirmé un nouveau rôle pour son grand frère.
« Nous ne savons pas encore à quels tournois il participera ni à quels tournois il se rendra seul, sans Samuel. Ce qui est sûr, c’est que Samu voyagera 80 % du temps, voire plus. Il sera présent aux tournois les plus importants et, pour certains, mon frère voyagera seul. Je ne sais pas lesquels, car tout peut changer et, comme me l’a dit un jour quelqu’un : ‘Les plans sont faits pour être modifiés’ ».
Publié le vendredi 6 février 2026 à 08:41