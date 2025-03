Lors de son inter­view accordée à Molusco TV, dans laquelle il s’est exprimé sur son statut de céli­ba­taire, a révélé le pire moment de sa carrière et partagé son inquié­tude pour son petit frère, Carlos Alcaraz a aussi répondu à la ques­tion suivante :

« Quel a été le premier grand athlète à recon­naître votre talent ? Il y a toujours quelqu’un qui dit : ‘Hé, ce gamin a quelque chose de spécial.’ Parce que j’imagine qu’en tant que jeune joueur, vous admi­riez telle­ment de pros, et à un moment donné, vous avez commencé à les affronter. »

Alcaraz : « Le premier dont je me souvienne est David Ferrer. Quand j’avais 15 ans, j’ai eu la chance de m’en­traîner avec lui. Pour moi, Ferrer était un modèle à suivre, non seule­ment dans le tennis, mais aussi dans le sport en général. J’ai failli le battre lors de cette séance d’en­traî­ne­ment et, aujourd’hui encore, il me reparle de ce match. C’était l’un de ces moments où je me suis dit : ‘Wow, peut‐être que je suis vrai­ment sur la bonne voie’ ».

