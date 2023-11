Actuellement au Mexique pour disputer un match exhi­bi­tion face à Tommy Paul devant pas moins de 42 000 personnes au Monumental Plaza de Mexico, Carlos Alcaraz, dans une inter­view accordée à TV Azteca, a révélé rece­voir beau­coup de messages de fans de Rafael Nadal et Roger Federer lors­qu’il affronte Novak Djokovic.

« Je suis un homme qui regarde beau­coup les médias sociaux et chaque fois que je joue contre Djokovic, il y a toujours des fans de Nadal et Federer qui m’en­cou­ragent. C’est une moti­va­tion supplé­men­taire et une joie d’avoir ces fans de Rafa ou de Federer, peut‐être pas tous, mais une grande partie d’entre eux, qui m’en­cou­ragent quand je joue contre lui ou contre n’im­porte quel joueur. C’est merveilleux. »