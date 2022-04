Il est logique et naturel de comparer les parcours de Rafa et Carlos. Si Nadal a été tout de suite un ogre, Alcaraz prend plus son « temps » mais il semble bien que cela puisse s’ac­cé­lérer dans les prochains mois.

Intraitable sur dur, son jeu est aussi effi­cace sur terre et il devrait faire des étin­celles dès la semaine prochaine sur le rocher monégasque.

Carlos, né le 5 Mai, a donc encore un bon mois pour se rappro­cher de son « idole ».