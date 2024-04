Le monde du tennis et plus parti­cu­liè­re­ment l’Espagne espère voir une paire Carlos Alcaraz – Rafael Nadal en double lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Interrogé par La Vanguardia, le plus jeune des deux a évoqué la possi­bi­lité de jouer avec son idole sur la terre battue de Roland‐Garros cet été.

« Je ne lui en ai pas parlé. Mais j’ai entendu dire qu’il souhai­tait faire le double avec moi, et il sait que je le ferais avec lui. De quel côté je vais jouer ? Je ne sais pas. Je lui dis : « Rafa, où veux‐tu aller ?’ Et moi je m’adapte. »