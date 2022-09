Carlos Alcaraz s’ouvre encore un peu plus depuis son sacre à l’US Open, qui l’a tout simple­ment propulsé au sommet du tennis à 19 ans, faisant de lui le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire. Au cours d’une inter­view accordée à l’ATP, l’Espagnol a expliqué à quel point il redoute l’échec.

« Honnêtement, j’ai peur de l’échec. L’une de mes plus grandes peurs est de déce­voir les gens. J’ai peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Même si je suis numéro un mondial et que j’ai gagné un Grand Chelem, il y aura des tour­nois où je ne répon­drai pas aux attentes. Par‐dessus tout, je ne veux pas déce­voir les gens qui m’en­tourent, surtout ceux qui sont les plus proches de moi », a confié « Carlito ».