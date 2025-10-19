Battu par Jannik Sinner en finale du « Six Kings Slam », le tournoi d’exhibition orga­nisé en Arabie saou­dite et doté de 6 millions d’euros pour le vain­queur, Carlos Alcaraz a salué la supé­rio­rité de son adver­saire et rappelé l’importance de leur riva­lité dans sa progression.

Jannik Sinner and Carlos Alcaraz had a great on court inter­view after playing the Six Kings Slam final



Carlos : "I always say that when he plays such great tennis, it gives me moti­va­tion to go to the prac­tice court, give my 100%, try to be better. It's kind of a mix. Sometimes…

« Je dis toujours que lors­qu’il joue aussi bien, cela me motive à aller m’en­traîner, à donner le meilleur de moi‐même, à essayer de m’amé­liorer. C’est un peu mitigé. Parfois, il m’agace (rires), mais en même temps, il me motive davantage. »