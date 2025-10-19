Battu par Jannik Sinner en finale du « Six Kings Slam », le tournoi d’exhibition organisé en Arabie saoudite et doté de 6 millions d’euros pour le vainqueur, Carlos Alcaraz a salué la supériorité de son adversaire et rappelé l’importance de leur rivalité dans sa progression.
Jannik Sinner and Carlos Alcaraz had a great on court interview after playing the Six Kings Slam final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 18, 2025
Carlos : “I always say that when he plays such great tennis, it gives me motivation to go to the practice court, give my 100%, try to be better. It’s kind of a mix. Sometimes… pic.twitter.com/dLXmMyH8GA
« Je dis toujours que lorsqu’il joue aussi bien, cela me motive à aller m’entraîner, à donner le meilleur de moi‐même, à essayer de m’améliorer. C’est un peu mitigé. Parfois, il m’agace (rires), mais en même temps, il me motive davantage. »
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 12:44