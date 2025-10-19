Accueil6 Kings SlamAlcaraz sur Sinner, qui l'a battu en finale : "Parfois il m'agace,...
6 Kings SlamATP

Alcaraz sur Sinner, qui l’a battu en finale : « Parfois il m’agace, mais il me motive davantage »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Battu par Jannik Sinner en finale du « Six Kings Slam », le tournoi d’exhibition orga­nisé en Arabie saou­dite et doté de 6 millions d’euros pour le vain­queur, Carlos Alcaraz a salué la supé­rio­rité de son adver­saire et rappelé l’importance de leur riva­lité dans sa progression.

« Je dis toujours que lors­qu’il joue aussi bien, cela me motive à aller m’en­traîner, à donner le meilleur de moi‐même, à essayer de m’amé­liorer. C’est un peu mitigé. Parfois, il m’agace (rires), mais en même temps, il me motive davantage. »

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 12:44

Fabrice Santoro, après la victoire de Sinner contre Alcaraz : « Il n’y a pas eu photo entre ces deux hommes. Ce n’était pas un match offi­ciel mais c’est un match qui pour­rait servir à l’Italien »

