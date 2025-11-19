AccueilATPAlcaraz sur Zverev : "Je pense qu'il a compris ce qu'il doit...
ATP

Alcaraz sur Zverev : « Je pense qu’il a compris ce qu’il doit faire la saison prochaine »

Comme le rapport le site Tennis Gazatte, Carlos a fait des pronos­tics pour l’année à venir. Selon l’Espagnol, Zverev est à surveiller…

« Félix Auger‐Aliassime joue bien, ou du moins a terminé la saison à un excellent niveau. Zverev revient toujours très fort à tous les postes. Je pense qu’il a compris ce qu’il doit faire la saison prochaine. Il y a aussi quelques autres joueurs qui repré­sentent toujours une menace impor­tante, et nous devons les surveiller de très près. Je pense que nous avons une année très inté­res­sante devant nous »

Que Zverev puisse comprendre ce qu’il doit faire c’est possible, la vraie ques­tion est de savoir s’il va se mettre au travail et enfin faire quelques chan­ge­ments dans son jeu.

Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 12:28

