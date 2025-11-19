Comme le rapport le site Tennis Gazatte, Carlos a fait des pronostics pour l’année à venir. Selon l’Espagnol, Zverev est à surveiller…
« Félix Auger‐Aliassime joue bien, ou du moins a terminé la saison à un excellent niveau. Zverev revient toujours très fort à tous les postes. Je pense qu’il a compris ce qu’il doit faire la saison prochaine. Il y a aussi quelques autres joueurs qui représentent toujours une menace importante, et nous devons les surveiller de très près. Je pense que nous avons une année très intéressante devant nous »
Que Zverev puisse comprendre ce qu’il doit faire c’est possible, la vraie question est de savoir s’il va se mettre au travail et enfin faire quelques changements dans son jeu.
Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 12:28