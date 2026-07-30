Accueil ATP

Alcaraz surprend tout le monde avec une nouvelle coupe de cheveux très particulière

Par
Thomas S
-
16

Qui dit prochain retour sur les courts, dit chan­ge­ment capil­laire pour Carlos Alcaraz.

Quelques heures après être apparu sur une vidéo en train de frapper des coups droit avec beau­coup d’in­ten­sité à l’en­traî­ne­ment, l’Espagnol a tenu à dévoiler sa toute nouvelle coupe de cheveux sur son compte Instagram. 

Et il a visi­ble­ment décidé d’opter pour des tresses plaquées. 

Pour rappel, son grand retour à la compé­ti­tion est prévu le 13 août prochain à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati. 

Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 16:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥