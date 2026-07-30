Qui dit prochain retour sur les courts, dit chan­ge­ment capil­laire pour Carlos Alcaraz.

Quelques heures après être apparu sur une vidéo en train de frapper des coups droit avec beau­coup d’in­ten­sité à l’en­traî­ne­ment, l’Espagnol a tenu à dévoiler sa toute nouvelle coupe de cheveux sur son compte Instagram.

Et il a visi­ble­ment décidé d’opter pour des tresses plaquées.

Pour rappel, son grand retour à la compé­ti­tion est prévu le 13 août prochain à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati.