Finalement vain­queur de Jannik Sinner en deux sets (7−5, 7–6), à l’issue d’une exhi­bi­tion très lucra­tive qui s’est tenue ce samedi matin en Corée du Sud, Carlos Alcaraz n’a pas fait le dépla­ce­ment pour rien.

Alors que l’Italien avait laissé sa raquette et sa partie du court à un enfant, ce dernier, après quelques échanges clas­siques, a décidé de faire parler la foudre et d’en­voyer un coup droit sur lequel l’Espagnol n’a rien pu faire.

- Sinner le da su raqueta a un niño

- El niño falla su primer golpe



Miren lo que pasa cuando Alcaraz le da una segunda opor­tu­nidad.



La reac­ción de Sinner es mara­villosa.



pic.twitter.com/fcygCLDo0K — Set Tenis (@settenisok) January 10, 2026

Logiquement, tout le public s’en est donné à coeur joie, à commencer par Jannik lui‐même, visi­ble­ment choqué et heureux.