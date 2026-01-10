AccueilVidéosAlcaraz terrassé par un enfant sur le court, même Sinner est choqué
Alcaraz terrassé par un enfant sur le court, même Sinner est choqué

Thomas S
Par Thomas S

Finalement vain­queur de Jannik Sinner en deux sets (7−5, 7–6), à l’issue d’une exhi­bi­tion très lucra­tive qui s’est tenue ce samedi matin en Corée du Sud, Carlos Alcaraz n’a pas fait le dépla­ce­ment pour rien.

Alors que l’Italien avait laissé sa raquette et sa partie du court à un enfant, ce dernier, après quelques échanges clas­siques, a décidé de faire parler la foudre et d’en­voyer un coup droit sur lequel l’Espagnol n’a rien pu faire. 

Logiquement, tout le public s’en est donné à coeur joie, à commencer par Jannik lui‐même, visi­ble­ment choqué et heureux. 

Publié le samedi 10 janvier 2026 à 13:13

