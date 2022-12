Battu sèche­ment à deux reprises sur l’ex­hi­bi­tion d’Abu Dhabi, une première fois par Andrey Rublev (6−2, 6–1) et une seconde fois par par Casper Ruud ce dimanche (6−1, 6–4), Carlos Alcaraz n’a pas de quoi s’in­quiéter d’au­tant qu’il a passé les quatre dernière semaines à soigner une bles­sure aux abdo­mi­naux contractée à Paris‐Bercy.

Interrogé sur son début de saison 2023 où il ne parti­ci­pera à aucun tournoi avant l’Open d’Australie (du 16 au 29 janvier) si ce n’est à l’ex­hi­bi­tion Kooyong Classic les 10 et 12 janvier prochains, le numéro un mondial a reconnu qu’il voulait rester concentré sur ce premier Grand Chelem de l’année très impor­tant à ses yeux.

« J’ai décidé de sacri­fier les tour­nois du début de l’année pour me concen­trer sur le plus gros. C’est pour­quoi je joue juste contre Kooyong. L’objectif est de s’amé­liorer et d’être prêt pour ce premier Grand Chelem de la saison. »