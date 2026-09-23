« Je pense que je vais faire mon retour sur le circuit, mais je ne peux pas encore dire avec qui », a récemment déclaré Juan Carlos Ferrero, libre depuis la fin inattendue de sa collaboration avec Carlos Alcaraz en décembre dernier.
Alors que la rumeur d’une possible association entre le vainqueur de Roland‐Garros 2003 et Jannik Sinner prend de plus en plus d’ampleur, John Isner a parié sur un autre scénario.
« J’ai l’impression qu’il entraînera Rafa Jodar. Je ne vois pas pourquoi ce serait Jannik. Sinner ; c’est fou et ça n’a aucun sens », a estimé le géant américain dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Head.
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 13:58