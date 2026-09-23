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Alcaraz trahi par Ferrero ? Isner n’y croit pas : « C’est fou et ça n’a aucun sens. Je pense qu’il va entraîner ce joueur »

Par
Baptiste Mulatier
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« Je pense que je vais faire mon retour sur le circuit, mais je ne peux pas encore dire avec qui »a récem­ment déclaré Juan Carlos Ferrero, libre depuis la fin inat­tendue de sa colla­bo­ra­tion avec Carlos Alcaraz en décembre dernier. 

Alors que la rumeur d’une possible asso­cia­tion entre le vain­queur de Roland‐Garros 2003 et Jannik Sinner prend de plus en plus d’ampleur, John Isner a parié sur un autre scénario. 

« J’ai l’impression qu’il entraî­nera Rafa Jodar. Je ne vois pas pour­quoi ce serait Jannik. Sinner ; c’est fou et ça n’a aucun sens », a estimé le géant améri­cain dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Head.

Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 13:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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