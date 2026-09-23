« Je pense que je vais faire mon retour sur le circuit, mais je ne peux pas encore dire avec qui », a récem­ment déclaré Juan Carlos Ferrero, libre depuis la fin inat­tendue de sa colla­bo­ra­tion avec Carlos Alcaraz en décembre dernier.

Alors que la rumeur d’une possible asso­cia­tion entre le vain­queur de Roland‐Garros 2003 et Jannik Sinner prend de plus en plus d’ampleur, John Isner a parié sur un autre scénario.

« J’ai l’impression qu’il entraî­nera Rafa Jodar. Je ne vois pas pour­quoi ce serait Jannik. Sinner ; c’est fou et ça n’a aucun sens », a estimé le géant améri­cain dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Head.