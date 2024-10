Carlos connait mieux que quiconque les ravages que peuvent engen­drer les réseaux sociaux ou une média­ti­sa­tion trop importante.

Il a donc observé avec atten­tion ce qu’il s’est passé autour de la vidéo de son frère Jaime et l’en­semble des commen­taires qui ont suivi.

Carlitos a donc décidé de prendre la parole et de calmer les esprits pour protéger son petit frère.

« Honnêtement, il joue bien, je ne vais pas mentir. Il atteint un très bon niveau. Beaucoup de vidéos et de comptes sur les médias sociaux qui disent qu’il va ressem­bler à son frère. Et je n’aime pas vrai­ment ça, vous savez, dans ce sens‐là. Je veux juste que tous les gens ou tous les utili­sa­teurs des médias sociaux le laissent tran­quille. Je suis un peu inquiet pour les gens qui l’en­tourent pendant le tournoi, car ils vont aller le voir parce que c’est mon frère et il va proba­ble­ment se mettre la pression »