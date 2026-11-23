À même pas 24 ans et après une saison tronquée par une blessure, Carlos Alcaraz affole déjà les compteurs.
Après être devenu le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, le prodige espagnol a décroché son premier titre sur le Masters, le seul grand trophée qui lui manquait, hors Jeux olympiques.
Invité à se prononcer sur cet accomplissement dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV, le consultant tennis et titulaire du compte Service Volée sur Twitter a estimé que Carlitos allait tout simplement devenir le plus grand joueur de tous les temps, devant les monstres Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Rien que ça.
« Je pense qu’Alcaraz va devenir le plus grand joueur de l’histoire du tennis. Je pense qu’on a devant nos yeux le joueur qui a tout en main pour devenir le plus grand. À son âge, c’est déjà le plus le plus complet que j’ai jamais vu, devant Federer, devant Nadal, devant Djokovic. Il leur met une danse à cet âge‐là. Il a 23 ans et demi, il a tous les Grands Chelems en carrière, il a le Masters. »
Publié le lundi 23 novembre 2026 à 15:56