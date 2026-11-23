À même pas 24 ans et après une saison tron­quée par une bles­sure, Carlos Alcaraz affole déjà les compteurs.

Après être devenu le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, le prodige espa­gnol a décroché son premier titre sur le Masters, le seul grand trophée qui lui manquait, hors Jeux olympiques.

Invité à se prononcer sur cet accom­plis­se­ment dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV, le consul­tant tennis et titu­laire du compte Service Volée sur Twitter a estimé que Carlitos allait tout simple­ment devenir le plus grand joueur de tous les temps, devant les monstres Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Rien que ça.

🐐« Alcaraz va devenir le plus grand joueur de l’histoire du tennis. Il a pris le meilleur de Federer, Nadal et Djokovic. À 23 ans, c’est le joueur le plus complet que j’ai jamais vu, le meilleur. On a mangé du caviar pendant 15 ans, donc on ne s’en rend pas compte. »



🗣️ @SVolee pic.twitter.com/wQCRiiXefV — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) November 23, 2026

« Je pense qu’Alcaraz va devenir le plus grand joueur de l’his­toire du tennis. Je pense qu’on a devant nos yeux le joueur qui a tout en main pour devenir le plus grand. À son âge, c’est déjà le plus le plus complet que j’ai jamais vu, devant Federer, devant Nadal, devant Djokovic. Il leur met une danse à cet âge‐là. Il a 23 ans et demi, il a tous les Grands Chelems en carrière, il a le Masters. »