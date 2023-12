À l’issue de son succès face à Djokovic lors d’une exhi­bi­tion disputée en Arabie Saoudite, Carlos Alcaraz a évoqué la saison à venir. L’Espagnol a forcé­ment de l’am­bi­tion et surtout il reste aussi sincère que possible.

« Mon objectif pour 2024 est de conti­nuer à m’amé­liorer, à la fois en tant que joueur et en tant que personne, c’est la chose la plus impor­tante pour moi. Mon but est de le battre (en regar­dant Djokovic, souriant), c’est ça l’ob­jectif. J’essaierai de jouer mon meilleur tennis en 2024, de gagner de grands tour­nois… nous verrons. Quoi qu’il en soit, le plus impor­tant pour moi est de conti­nuer à apprendre sur le circuit. »