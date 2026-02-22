Nos confrères d’Eurosport ont identifié les dix plus belles saisons sur le circuit en fonction du taux de défaites d’un champion sur une année.
Les chiffres donnent le tournis.
C’est McEnroe qui a la palme d’or puisqu’il n’a perdu que 3 fois en 1984. Son bilan est hallucinant avec 82 victoires, 3 défaites, avec un taux de réussite de 96,5%, 13 titres, 2 Grands Chelems.
Ces statistiques folles ne sont pas des chiffres inatteignables pour Carlos Alcaraz cette année tant il semble être sur un nuage.
Dans ce classement figure aussi en bonne place Roger Federer (2005 : 81 victoires – 4 défaites (95,3%), 11 titres 2 Grand Chelem) et Novak Djokovic (2015 : 82 victoires – 6 défaites (93,2%), 11 titres 3 Grands Chelems).
Comme Carlos veut marquer l’histoire, il a peut être l’idée de venir dans ce palmarès prestigieux.
S’il joue au niveau proposé hier face à Fils on peut même imaginer qu’il soit capable de perdre moins de 3 fois sur une même saison.
