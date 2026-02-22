Nos confrères d’Eurosport ont iden­tifié les dix plus belles saisons sur le circuit en fonc­tion du taux de défaites d’un cham­pion sur une année.

Les chiffres donnent le tournis.

C’est McEnroe qui a la palme d’or puis­qu’il n’a perdu que 3 fois en 1984. Son bilan est hallu­ci­nant avec 82 victoires, 3 défaites, avec un taux de réus­site de 96,5%, 13 titres, 2 Grands Chelems.

Ces statis­tiques folles ne sont pas des chiffres inat­tei­gnables pour Carlos Alcaraz cette année tant il semble être sur un nuage.

Dans ce clas­se­ment figure aussi en bonne place Roger Federer (2005 : 81 victoires – 4 défaites (95,3%), 11 titres 2 Grand Chelem) et Novak Djokovic (2015 : 82 victoires – 6 défaites (93,2%), 11 titres 3 Grands Chelems).

Comme Carlos veut marquer l’his­toire, il a peut être l’idée de venir dans ce palmarès prestigieux.

S’il joue au niveau proposé hier face à Fils on peut même imaginer qu’il soit capable de perdre moins de 3 fois sur une même saison.