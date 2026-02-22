AccueilATPAlcaraz vise-t-il le record historique de McEnroe, de Federer, ou de Djokovic...
ATP

Alcaraz vise‐t‐il le record histo­rique de McEnroe, de Federer, ou de Djokovic ? Tout est possible…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

77

Nos confrères d’Eurosport ont iden­tifié les dix plus belles saisons sur le circuit en fonc­tion du taux de défaites d’un cham­pion sur une année.

Les chiffres donnent le tournis. 

C’est McEnroe qui a la palme d’or puis­qu’il n’a perdu que 3 fois en 1984. Son bilan est hallu­ci­nant avec 82 victoires, 3 défaites, avec un taux de réus­site de 96,5%, 13 titres, 2 Grands Chelems. 

Ces statis­tiques folles ne sont pas des chiffres inat­tei­gnables pour Carlos Alcaraz cette année tant il semble être sur un nuage.

Dans ce clas­se­ment figure aussi en bonne place Roger Federer (2005 : 81 victoires – 4 défaites (95,3%), 11 titres 2 Grand Chelem) et Novak Djokovic (2015 : 82 victoires – 6 défaites (93,2%), 11 titres 3 Grands Chelems).

Comme Carlos veut marquer l’his­toire, il a peut être l’idée de venir dans ce palmarès prestigieux. 

S’il joue au niveau proposé hier face à Fils on peut même imaginer qu’il soit capable de perdre moins de 3 fois sur une même saison. 

Publié le dimanche 22 février 2026 à 11:57

Article précédent
Fils, l’es­poir Ivanisevic : « J’ai beau­coup d’ambition : depuis tout petit, je veux être l’un des meilleurs joueurs de tennis, J’espère donc qu’il m’aidera »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.