Alejandro Davidovich Fokina a décroché hier, à Shanghai, sans aucun doute le plus beau titre de sa carrière en remportant le Masters 1000 face à son jeune compatriote Rafael Jódar.
Battu lors de ses cinq premières finales sur le circuit ATP avant 2026, l’Espagnol a complètement inversé la tendance cette saison, réalisant la plus belle année de sa carrière avec trois titres à son actif et une 14e place mondiale, tout proche de son meilleur classement (13e).
Après un mois complètement fou, marqué par deux titres remportés lors de la tournée asiatique, Davidovich Fokina semble désormais avoir besoin d’un peu de repos pour savourer ses exploits.
L’Espagnol a d’ailleurs adressé un message à ses supporters ce matin sur les réseaux sociaux, afin de les remercier pour leur soutien tout en annonçant vouloir prendre quelques jours pour lui.
« J’ai besoin de quelques jours pour digérer tout ce mois. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu depuis le début. À bientôt » a déclaré le vainqueur de Shanghaï.
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 10:45