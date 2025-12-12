AccueilATPAlejandro Tabilo sur Novak Djokovic : "Je préfère qu'il ne vienne pas"
Alejandro Tabilo sur Novak Djokovic : « Je préfère qu’il ne vienne pas »

Lors du week‐end du 6 au 8 février 2026, le Chili affron­tera la Serbie à l’oc­ca­sion du premier tour de la Coupe Davis. Alejandro Tabilo s’est exprimé sur la poten­tielle présence de Novak Djokovic. 

« Ce sera une série très diffi­cile contre la Serbie, et nous verrons si cet homme (Djokovic) sera présent. Évidemment, ce serait formi­dable pour le public s’il venait, mais pour nous, je préfère qu’il ne vienne pas. »

A noter que Tabilo reste l’un des seuls joueurs à présenter un bilan positif face à Nole (2−1).

