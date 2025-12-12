Lors du week‐end du 6 au 8 février 2026, le Chili affrontera la Serbie à l’occasion du premier tour de la Coupe Davis. Alejandro Tabilo s’est exprimé sur la potentielle présence de Novak Djokovic.
« Ce sera une série très difficile contre la Serbie, et nous verrons si cet homme (Djokovic) sera présent. Évidemment, ce serait formidable pour le public s’il venait, mais pour nous, je préfère qu’il ne vienne pas. »
“Va a ser una serie muy dura contra Serbia y a ver si es que viene este hombre (Djokovic). Obviamente, para el público sería increíble que venga, pero para nosotros prefiero que no”— ESPN Tenis (@ESPNtenis) December 12, 2025
A noter que Tabilo reste l’un des seuls joueurs à présenter un bilan positif face à Nole (2−1).
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 11:55