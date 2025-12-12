Lors du week‐end du 6 au 8 février 2026, le Chili affron­tera la Serbie à l’oc­ca­sion du premier tour de la Coupe Davis. Alejandro Tabilo s’est exprimé sur la poten­tielle présence de Novak Djokovic.

« Ce sera une série très diffi­cile contre la Serbie, et nous verrons si cet homme (Djokovic) sera présent. Évidemment, ce serait formi­dable pour le public s’il venait, mais pour nous, je préfère qu’il ne vienne pas. »

“Va a ser una serie muy dura contra Serbia y a ver si es que viene este hombre (Djokovic). Obviamente, para el público sería increíble que venga, pero para noso­tros prefiero que no”



A noter que Tabilo reste l’un des seuls joueurs à présenter un bilan positif face à Nole (2−1).