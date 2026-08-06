C’était la grande infor­ma­tion de ce jeudi : Jannik Sinner s’est rendu dans une clinique de Milan pour y passer des examens médi­caux après avoir ressenti une douleur au genou.

Si plusieurs sources évoquaient dans un premier temps un simple contrôle de routine avant son départ pour les États‐Unis, le Corriere della Sera a révélé ce mercredi que la situa­tion serait en réalité plus préoccupante.

There seems to be some discom­fort in the knee, maybe new checks in Milano before leaving for the USA.



Let’s wait and hope for the best. 🤞🦊



Via @Corriere pic.twitter.com/q41hrEVJe8 — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) August 6, 2026

Selon le quoti­dien italien, il ne s’agis­sait pas d’une visite de routine. Plusieurs scéna­rios sont désor­mais à l’étude et les prochaines heures seront déci­sives. L’Italien doit notam­ment déter­miner si un second examen de son genou sera néces­saire. Dans cette hypo­thèse, il pour­rait repousser son départ pour les États‐Unis de quelques jours, voire suivre la même voie que Carlos Alcaraz en renon­çant au Masters 1000 de Cincinnati si son état ne s’amé­liore pas.

Au‐delà de Cincinnati, toutes les atten­tions se tour­ne­ront évidem­ment vers l’US Open. L’objectif de Sinner sera de retrouver la compé­ti­tion sans compro­mettre la fin de sa saison, lui qui aura de nombreux points à défendre dans les semaines à venir.