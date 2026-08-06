C’était la grande information de ce jeudi : Jannik Sinner s’est rendu dans une clinique de Milan pour y passer des examens médicaux après avoir ressenti une douleur au genou.
Si plusieurs sources évoquaient dans un premier temps un simple contrôle de routine avant son départ pour les États‐Unis, le Corriere della Sera a révélé ce mercredi que la situation serait en réalité plus préoccupante.
Selon le quotidien italien, il ne s’agissait pas d’une visite de routine. Plusieurs scénarios sont désormais à l’étude et les prochaines heures seront décisives. L’Italien doit notamment déterminer si un second examen de son genou sera nécessaire. Dans cette hypothèse, il pourrait repousser son départ pour les États‐Unis de quelques jours, voire suivre la même voie que Carlos Alcaraz en renonçant au Masters 1000 de Cincinnati si son état ne s’améliore pas.
Au‐delà de Cincinnati, toutes les attentions se tourneront évidemment vers l’US Open. L’objectif de Sinner sera de retrouver la compétition sans compromettre la fin de sa saison, lui qui aura de nombreux points à défendre dans les semaines à venir.
Publié le jeudi 6 août 2026 à 11:09