On appre­nait hier le forfait de Jannik Sinner pour le Masters 1000 de Shanghai.

Un forfait de plus pour le numéro un mondial, absent depuis son 5e titre du Grand Chelem remporté à Wimbledon en juillet dernier.

D’après le journal italien Corriere della Sera, le cas de Jannik Sinner serait un peu plus préoc­cu­pant que ce que le joueur ne laisse paraître :

« Il y a quelques jours, les jeunes joueurs venus de l’Académie de Piatti à Monte‐Carlo (il est courant que Vagnozzi demande des sparring‐partners à l’ancien entraî­neur de Jannik) sont rentrés plus tôt que prévu à Bordighera. “Ça suffit, on s’en va, je n’y arrive plus”, aurait dit Sinner après quarante minutes d’entraînement. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les vidéos de lui sur le court ont cessé de circuler. »

Des infor­ma­tions qui sèment le doute, encore davan­tage après son forfait pour le tournoi de Shanghai.

Reste désor­mais à savoir si Jannik Sinner sera de la partie au Six Kings Slam, du côté de Riyad, où il est engagé direc­te­ment en quarts de finale du tableau.