Alex Corretja est un véri­table spécia­liste lorsqu’il s’agit d’analyser les perfor­mances des joueurs sur le circuit, d’autant plus lorsqu’il est ques­tion de son compa­triote, le génie Carlos Alcaraz.

Interrogé lors de l’émission El Larguero, l’ancien cham­pion espa­gnol estime que son jeune compa­triote traverse actuel­le­ment la meilleure période de sa carrière.

🔝 🤩 « Alcaraz está EN EL MEJOR momento de su carrera » I @alexcorretja74



⚖️ « Se ha repuesto de las lesiones y ha apren­dido a controlar su GARRA para dosi­fi­carse »



🏥 « En 2026 todas las circuns­tan­cias han ido en CONTRA, eso le ha hecho reflexionar sobre su salud » pic.twitter.com/11FHGIth8i — El Larguero (@ellarguero) November 23, 2026

Selon lui, les bles­sures rencon­trées par Carlitos cette saison lui ont fina­le­ment permis de mieux cana­liser son énergie, de prendre conscience de l’importance de préserver son corps et de mieux gérer ses efforts, autant d’enseignements qui lui permettent désor­mais d’évoluer à un niveau encore supérieur.

« Alcaraz est au meilleur moment de sa carrière. Il a surmonté ses bles­sures et a appris à cana­liser sa comba­ti­vité pour mieux gérer ses efforts. En 2026, toutes les circons­tances ont joué en sa défa­veur, ce qui l’a amené à réflé­chir davan­tage à sa santé », a déclaré Alex Corretja.





