Alex Corretja est un véritable spécialiste lorsqu’il s’agit d’analyser les performances des joueurs sur le circuit, d’autant plus lorsqu’il est question de son compatriote, le génie Carlos Alcaraz.
Interrogé lors de l’émission El Larguero, l’ancien champion espagnol estime que son jeune compatriote traverse actuellement la meilleure période de sa carrière.
Selon lui, les blessures rencontrées par Carlitos cette saison lui ont finalement permis de mieux canaliser son énergie, de prendre conscience de l’importance de préserver son corps et de mieux gérer ses efforts, autant d’enseignements qui lui permettent désormais d’évoluer à un niveau encore supérieur.
« Alcaraz est au meilleur moment de sa carrière. Il a surmonté ses blessures et a appris à canaliser sa combativité pour mieux gérer ses efforts. En 2026, toutes les circonstances ont joué en sa défaveur, ce qui l’a amené à réfléchir davantage à sa santé », a déclaré Alex Corretja.
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 11:40