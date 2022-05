Il est diffi­cile de résumer en quelques mots ce qu’Alcaraz est en train de réaliser. Tous les super­la­tifs sont utilisés, et tous les records accu­mulés en font déjà un grand cham­pion, la nouvelle star du circuit. Alex Corretja, qui connait bien le prodige, a résumé en quelques mots dans les colonnes de l’Equipe ce jour avec beau­coup de talent ce que repré­sen­tait Carlos. Difficile d’être plus précis et plus pragmatique.

« Carlos est la nouvelle géné­ra­tion de la vie moderne avec l’ex­pé­rience de la vie d’avant. Un jeu explosif, avec une mobi­lité intense mais aussi une tête bien faite. Et une faci­lité décon­cer­tante pour inter­préter le tennis. »