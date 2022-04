Consultant pour Europsort et chargé d’in­ter­roger les joueurs sur le court sur l’ATP 500 de Barcelone qui vient de s’achever et qui a vu Carlos Alcaraz triom­pher après une semaine assez excep­tion­nelle, Alex Corretja s’est exprimé sur ce phéno­mène de 18 ans.

« Nous savons tous que la compa­raison entre Nadal et Alcaraz exis­tera. Je pense que la chose la plus impor­tante pour Carlos est de rester loin de cela. Il doit conti­nuer à suivre sa propre voie. Il est normal de comparer les situa­tions, les clas­se­ments et les résul­tats car si vous devenez top 10 le même jour, après avoir gagné le même tournoi, en étant espa­gnol, c’est une grande coïn­ci­dence. C’est comme le Karma de la vie, et quelque chose de grand va se produire. Je suis sûr qu’il va dépasser nos carrières (légendes du tennis espa­gnol). Celle de Rafa, c’est une autre étape, c’est une autre dimen­sion, c’est quelque chose de diffé­rent. Donc, nous lais­sons cela de côté pour le moment. Mais je suis sûr à 100% qu’il va devenir numéro un mondial, qu’il va gagner un Grand Chelem et détruire tous nos records. »