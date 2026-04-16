Le forfait de Carlos Alcaraz sur l’ATP 500 de Barcelone après une bles­sure au niveau de l’avant‐bras droit fait logi­que­ment beau­coup parler en Espagne.

Si certains expriment leur inquié­tude concer­nant cette alerte sur une partie de corps sensible et vitale pour un joueur de tennis, d’autres préfèrent plutôt parler de fatigue géné­rale. C’est notam­ment le cas de l’an­cien 2e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Movistar, Alex Corretja.

« La fatigue s’ac­cu­mule dans les jambes. L’Australie, le Qatar, la tournée améri­caine, les déca­lages horaires, les perfor­mances en demi‐teinte à Miami, la défaite en finale à Monte‐Carlo, le voyage à Barcelone… Et tout cela avec une telle inten­sité, une telle tension… les chan­ge­ments d’hô­tels, les avions, c’est normal d’être à bout. Si ce n’était pas Barcelone, je me repo­se­rais cette semaine. Si cette semaine, il n’y avait que Munich ou Estoril, Alcaraz se reposerait. »