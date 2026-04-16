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Alex Corretja après la bles­sure de Carlos Alcaraz : « C’est normal d’être à bout. Si cette semaine, il n’y avait que les tour­nois de Munich ou Estoril, Alcaraz se reposerait »

Par
Thomas S
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Le forfait de Carlos Alcaraz sur l’ATP 500 de Barcelone après une bles­sure au niveau de l’avant‐bras droit fait logi­que­ment beau­coup parler en Espagne. 

Si certains expriment leur inquié­tude concer­nant cette alerte sur une partie de corps sensible et vitale pour un joueur de tennis, d’autres préfèrent plutôt parler de fatigue géné­rale. C’est notam­ment le cas de l’an­cien 2e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Movistar, Alex Corretja. 

« La fatigue s’ac­cu­mule dans les jambes. L’Australie, le Qatar, la tournée améri­caine, les déca­lages horaires, les perfor­mances en demi‐teinte à Miami, la défaite en finale à Monte‐Carlo, le voyage à Barcelone… Et tout cela avec une telle inten­sité, une telle tension… les chan­ge­ments d’hô­tels, les avions, c’est normal d’être à bout. Si ce n’était pas Barcelone, je me repo­se­rais cette semaine. Si cette semaine, il n’y avait que Munich ou Estoril, Alcaraz se reposerait. »

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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