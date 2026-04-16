Le forfait de Carlos Alcaraz sur l’ATP 500 de Barcelone après une blessure au niveau de l’avant‐bras droit fait logiquement beaucoup parler en Espagne.
Si certains expriment leur inquiétude concernant cette alerte sur une partie de corps sensible et vitale pour un joueur de tennis, d’autres préfèrent plutôt parler de fatigue générale. C’est notamment le cas de l’ancien 2e joueur mondial et désormais consultant pour Movistar, Alex Corretja.
« La fatigue s’accumule dans les jambes. L’Australie, le Qatar, la tournée américaine, les décalages horaires, les performances en demi‐teinte à Miami, la défaite en finale à Monte‐Carlo, le voyage à Barcelone… Et tout cela avec une telle intensité, une telle tension… les changements d’hôtels, les avions, c’est normal d’être à bout. Si ce n’était pas Barcelone, je me reposerais cette semaine. Si cette semaine, il n’y avait que Munich ou Estoril, Alcaraz se reposerait. »
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 15:45