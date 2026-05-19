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Alex Corretja après la terrible annonce de Carlos Alcaraz : « L’attente commence à être longue, pénible et très triste »

Par
Thomas S
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Alors que Carlos Alcaraz vient d’an­noncer offi­ciel­le­ment son forfait pour la saison sur gazon et, donc, Wimbledon, quelques semaines seule­ment après son retrait de Roland‐Garros, la planète tennis est sous le choc. 

C’est notam­ment le cas du compa­triote de Carlitos, Alex Corretja, qui a exprimé son désarroi sur ses réseaux sociaux.

« L’attente commence à être longue, pénible et très triste. Mais l’im­por­tant, c’est de bien se remettre et de revenir dès que possible. COURAGE, CARLITOS », a écrit l’an­cien double fina­liste à Roland‐Garros. 

Mais comme le dit bien Alex, Alcaraz ne doit pas brûler les étapes afin de revenir sur les courts en pleine posses­sion de ses moyens et tota­le­ment guéri. 

Publié le mardi 19 mai 2026 à 17:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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