Alors que Carlos Alcaraz vient d’annoncer officiellement son forfait pour la saison sur gazon et, donc, Wimbledon, quelques semaines seulement après son retrait de Roland‐Garros, la planète tennis est sous le choc.
C’est notamment le cas du compatriote de Carlitos, Alex Corretja, qui a exprimé son désarroi sur ses réseaux sociaux.
La espera se está haciendo larga, pesada y muy triste. Pero lo importante es recuperarse bien y volver cuando se pueda.— Alex Corretja (@alexcorretja74) May 19, 2026
ÁNIMOS CARLITOS ❤️ https://t.co/UNstjndEJi
« L’attente commence à être longue, pénible et très triste. Mais l’important, c’est de bien se remettre et de revenir dès que possible. COURAGE, CARLITOS », a écrit l’ancien double finaliste à Roland‐Garros.
Mais comme le dit bien Alex, Alcaraz ne doit pas brûler les étapes afin de revenir sur les courts en pleine possession de ses moyens et totalement guéri.
Publié le mardi 19 mai 2026 à 17:39