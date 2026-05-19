Alors que Carlos Alcaraz vient d’an­noncer offi­ciel­le­ment son forfait pour la saison sur gazon et, donc, Wimbledon, quelques semaines seule­ment après son retrait de Roland‐Garros, la planète tennis est sous le choc.

C’est notam­ment le cas du compa­triote de Carlitos, Alex Corretja, qui a exprimé son désarroi sur ses réseaux sociaux.

La espera se está haciendo larga, pesada y muy triste. Pero lo impor­tante es recu­pe­rarse bien y volver cuando se pueda.

ÁNIMOS CARLITOS ❤️ https://t.co/UNstjndEJi — Alex Corretja (@alexcorretja74) May 19, 2026

« L’attente commence à être longue, pénible et très triste. Mais l’im­por­tant, c’est de bien se remettre et de revenir dès que possible. COURAGE, CARLITOS », a écrit l’an­cien double fina­liste à Roland‐Garros.

Mais comme le dit bien Alex, Alcaraz ne doit pas brûler les étapes afin de revenir sur les courts en pleine posses­sion de ses moyens et tota­le­ment guéri.