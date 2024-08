Observateur avisé du tennis mondial et notam­ment de son compa­triote, Alex Corretja s’est posé les vrais ques­tions concer­nant l’avenir de Rafael Nadal.

Répondant au média El Larguero, Alex explique que le plus dur est de se fixer un objectif qui a du sens. Pour lui, l’US Open n’est pas une échéance envi­sa­geable, alors pour­quoi pas la Laver Cup, ou mieux la Coupe Davis où il joue­rait pour son pays.

« Le vrai souci main­te­nant est de se donner un objectif réali­sable pour avoir la force de s’en­trainer encore. Et s’il aidait d’une manière ou d’une autre l’équipe de Coupe Davis ? Peut‐être en se moti­vant pour jouer en double et apporter quelque chose à l’équipe qui, en septembre, le place­rait en demi‐finale et, peut‐être, s’il va en finale, il joue­rait en novembre. Sinon, comment s’en­traîner à Manacor en pensant à ce qui m’at­tend ? Pour moi, c’est ça le problème »