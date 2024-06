À un peu plus d’un mois du début des Jeux olym­piques de Paris où Rafael Nadal et Carlos Alcaraz tente­ront de remporter une médaille en double pour leur pays, l’Espagne, Alex Corretja, lui‐même médaillé de bronze dans cette disci­pline aux JO de Sydney en 2000, est revenu pour Eurosport sur cette asso­cia­tion inédite et excitante.

« Il est logique qu’ils n’aient pas de prépa­ra­tion. Mais il y a une certaine alchimie et un senti­ment que l’on ressent avec des joueurs, et je pense qu’il y aura cette alchimie entre Rafa et Carlos. Je pense que lors­qu’ils entre­ront sur le court, ils appren­dront l’un de l’autre. Je pense que Carlitos a une oppor­tu­nité unique d’ap­prendre de Rafa, de son expé­rience, de ce qu’il a vécu, de ce qu’il a ressenti, de la façon dont il a été capable de gérer les plus grands moments de sa carrière. Et bien sûr, la fraî­cheur d’un Carlos qui arrive en pleine forme, qui vient de gagner Roland‐Garros, et je pense que cela va aussi l’aider à grandir, et surtout à prendre conscience de l’op­por­tu­nité unique qui se présente à lui. À mon avis, je pense qu’il a ça dans la tête et qu’il va en profiter, j’es­père qu’ils vont y arriver. »