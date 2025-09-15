Ancien numéro 2 mondial et double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, désor­mais consul­tant, s’est récem­ment exprimé sur Carlos Alcaraz au cours d’une inter­view accordée au site Bolavip. Et l’Espagnol a eu des mots forts pour son compa­triote, nouveau fer de lance du tennis espa­gnol après la retraite de Rafael Nadal.

« C’est une béné­dic­tion d’avoir un joueur comme Carlos Alcaraz. C’est un véri­table cadeau pour le sport. C’est presque un miracle, pour être honnête. Nous avons eu telle­ment de grands joueurs dans le passé, mais après Rafael Nadal, notre légende du sport, tout d’un coup nous avons Carlos qui est compa­rable. Il gagne des tour­nois du Grand Chelem, il est numéro 1 mondial. C’est quelque chose de très inat­tendu et de très chan­ceux pour nous de l’avoir. C’est bon pour notre sport et pour notre pays. Je pense que nous devons vrai­ment l’apprécier, car ce qu’il fait est très, très diffi­cile et il n’a que 22 ans et a déjà remporté six tour­nois du Grand Chelem. »