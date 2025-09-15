Ancien numéro 2 mondial et double finaliste de Roland‐Garros, Alex Corretja, désormais consultant, s’est récemment exprimé sur Carlos Alcaraz au cours d’une interview accordée au site Bolavip. Et l’Espagnol a eu des mots forts pour son compatriote, nouveau fer de lance du tennis espagnol après la retraite de Rafael Nadal.
« C’est une bénédiction d’avoir un joueur comme Carlos Alcaraz. C’est un véritable cadeau pour le sport. C’est presque un miracle, pour être honnête. Nous avons eu tellement de grands joueurs dans le passé, mais après Rafael Nadal, notre légende du sport, tout d’un coup nous avons Carlos qui est comparable. Il gagne des tournois du Grand Chelem, il est numéro 1 mondial. C’est quelque chose de très inattendu et de très chanceux pour nous de l’avoir. C’est bon pour notre sport et pour notre pays. Je pense que nous devons vraiment l’apprécier, car ce qu’il fait est très, très difficile et il n’a que 22 ans et a déjà remporté six tournois du Grand Chelem. »
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 18:40