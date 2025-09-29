Lors d’une interview accordée à La Razón, l’ex‐numéro 2 mondial et double finaliste de Roland‐Garros, Alex Corretja, s’est exprimé sur l’importance de Carlos Alcaraz pour le tennis espagnol, notamment après la retraite de Rafael Nadal.
« L’âge d’or du tennis espagnol est déjà derrière nous, mais Alcaraz est un miracle, quelque chose d’incompréhensible. Nous avons beaucoup de chance d’avoir un autre joueur de référence mondiale après Nadal, car ils sont très différents sur le plan personnel et tennistique. Nous devrions profiter de cette occasion pour introduire le tennis dans les écoles. Je ne prétends pas que cela donnera naissance à des enfants professionnels, mais je souhaite que leurs valeurs soient promues. »
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 16:51