AccueilATPAlex Corretja : "Carlos Alcaraz et Rafael Nadal sont différents sur le...
ATP

Alex Corretja : « Carlos Alcaraz et Rafael Nadal sont diffé­rents sur le plan personnel »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Lors d’une inter­view accordée à La Razón, l’ex‐numéro 2 mondial et double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, s’est exprimé sur l’importance de Carlos Alcaraz pour le tennis espa­gnol, notam­ment après la retraite de Rafael Nadal.

« L’âge d’or du tennis espa­gnol est déjà derrière nous, mais Alcaraz est un miracle, quelque chose d’in­com­pré­hen­sible. Nous avons beau­coup de chance d’avoir un autre joueur de réfé­rence mondiale après Nadal, car ils sont très diffé­rents sur le plan personnel et tennis­tique. Nous devrions profiter de cette occa­sion pour intro­duire le tennis dans les écoles. Je ne prétends pas que cela donnera nais­sance à des enfants profes­sion­nels, mais je souhaite que leurs valeurs soient promues. »

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 16:51

Article précédent
Di Pasquale sur la finale entre Alcaraz et Fritz : « Il n’y a pas la même décep­tion après une défaite en Laver Cup que sur un tournoi ATP. Ce que je dis juste, c’est que match était impor­tant pour Taylor »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.