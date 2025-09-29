Lors d’une inter­view accordée à La Razón, l’ex‐numéro 2 mondial et double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, s’est exprimé sur l’importance de Carlos Alcaraz pour le tennis espa­gnol, notam­ment après la retraite de Rafael Nadal.

« L’âge d’or du tennis espa­gnol est déjà derrière nous, mais Alcaraz est un miracle, quelque chose d’in­com­pré­hen­sible. Nous avons beau­coup de chance d’avoir un autre joueur de réfé­rence mondiale après Nadal, car ils sont très diffé­rents sur le plan personnel et tennis­tique. Nous devrions profiter de cette occa­sion pour intro­duire le tennis dans les écoles. Je ne prétends pas que cela donnera nais­sance à des enfants profes­sion­nels, mais je souhaite que leurs valeurs soient promues. »