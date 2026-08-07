Malgré son retrait des courts, Alex Corretja reste un acteur prépon­dé­rant de la petite balle jaune. L’ancien numéro deux mondial porte parfois la casquette d’in­ter­vie­weur à Roland‐Garros, mais aussi celle d’ana­lyste sur les antennes d’Eurosport.

Invité sur les ondes de la Cadena SER, le double fina­liste de Roland‐Garros s’est exprimé sur le phéno­mène du circuit Rafael Jodar. Pour le Catalan, cette ascen­sion du jeune Espagnol en fait déjà l’une des têtes d’af­fiche du tennis ibérique.

« Carlos Alcaraz nous manquait, et voilà que Rafa Jódar fait soudai­ne­ment son appa­ri­tion. Il possède un esprit de compé­ti­tion extra­or­di­naire. Non seule­ment il adore gagner, mais d’après ce que je commence à voir, il déteste perdre. C’est un garçon qui, lorsqu’il est sur le court, n’est là que pour jouer, sans se laisser distraire ; il est très concentré sur ce qu’il doit faire. Il te submerge presque sans effort, il fait preuve d’une soli­dité incroyable, d’un excellent retour et d’une grande mobilité ».