Malgré son retrait des courts, Alex Corretja reste un acteur prépondérant de la petite balle jaune. L’ancien numéro deux mondial porte parfois la casquette d’intervieweur à Roland‐Garros, mais aussi celle d’analyste sur les antennes d’Eurosport.
Invité sur les ondes de la Cadena SER, le double finaliste de Roland‐Garros s’est exprimé sur le phénomène du circuit Rafael Jodar. Pour le Catalan, cette ascension du jeune Espagnol en fait déjà l’une des têtes d’affiche du tennis ibérique.
« Carlos Alcaraz nous manquait, et voilà que Rafa Jódar fait soudainement son apparition. Il possède un esprit de compétition extraordinaire. Non seulement il adore gagner, mais d’après ce que je commence à voir, il déteste perdre. C’est un garçon qui, lorsqu’il est sur le court, n’est là que pour jouer, sans se laisser distraire ; il est très concentré sur ce qu’il doit faire. Il te submerge presque sans effort, il fait preuve d’une solidité incroyable, d’un excellent retour et d’une grande mobilité ».
Publié le vendredi 7 août 2026 à 10:20