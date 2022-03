Au cours d’une très belle inter­view réalisée chez nos confrères espa­gnols de Jot Down, l’an­cien 2e joueur mondial, Alex Corretja, est revenu en détail sur l’ex­ploit monu­mental de Rafael Nadal à l’Open d’Australie.

Entre sa bles­sure au pied qui l’a écartée des courts durant six longs mois avant son arrivée en Australie et sa finale rocam­bo­lesque où il a remonté un retard de deux sets face à Daniil Medvedev, le consul­tant, qui avait lâché quelques larmes en direct à la télé­vi­sion après son sacre, semble encore sous le choc de la perfor­mance de son compatriote.

« J’ai fondu en larmes parce que je ne compre­nais pas comment il avait pu recom­mencer. C’est incom­pré­hen­sible ce qu’il fait. Je suis impres­sionné qu’il soit capable, aujourd’hui, d’avoir la même illu­sion, le même désir de conti­nuer à réussir. Penser qu’il revient de plusieurs mois sans jouer, d’avoir passé le covid en décembre, et qu’il va à Melbourne pour jouer un petit tournoi. Et il le gagne. Donc, j’ai mis un tweet disant : « Incroyable ce qu’il a fait » et j’ai reçu beau­coup de réponses – et les gens sont très respec­tueux envers moi sur Twitter et Instagram – et ils sont comme : « Eh bien, comment peut‐il ne pas gagner ces… » et j’ai essayé de leur expli­quer : « Cela fait partie du processus et ce processus l’ai­dera à arriver aux grands chelems avec une atti­tude diffé­rente ». Voir qu’il a été capable de revenir de ce match contre un mur comme Medvedev et qu’il a été capable de trouver à nouveau une solu­tion pour s’échapper m’a semblé telle­ment indes­crip­tible… Et puis il perd son service à 5–4 au cinquième ! Puis on se dit « il n’y a pas moyen qu’il ne gagne pas après tout ce qu’il a traversé ». J’essaie d’être très impar­tial dans les matchs que je commente, mais il y avait trop d’émo­tions. C’est pour ça que j’étais en larmes. »