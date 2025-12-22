Consultant pour Eurosport Espagne, Alex Corretja a été invité à se projeter sur la saison 2026 qui approche à grands pas. Selon le double fina­liste à Roland‐Garros, trois joueurs ont les capa­cité de riva­liser avec les indé­trô­nables Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Il ne fait aucun doute que l’émergence de joueurs capables de les mettre en diffi­culté sera égale­ment posi­tive. Comme qui ? On verra comment Jack Draper a récu­péré, car il n’a pas joué depuis long­temps, et je pense que, lorsqu’il sera en forme, il sera l’un des joueurs les plus diffi­ciles à battre. On verra si Ben Shelton retrouve progres­si­ve­ment son niveau et sa régu­la­rité. Que va‐t‐il se passer avec Fonseca ? J’espère que ce sera une bonne année pour le Brésilien, car il a beau­coup de poten­tiel et un excellent jeu, et c’est quelqu’un qui, s’il est préparé physi­que­ment et menta­le­ment, pour­rait commencer à briller dans les grands tour­nois et peut‐être être prêt à riva­liser avec les meilleurs. À partir de là, nous verrons comment le circuit continue d’évo­luer, car je suis convaincu que d’autres acteurs émer­ge­ront également. »



