Consultant pour Eurosport Espagne, Alex Corretja a été invité à se projeter sur la saison 2026 qui approche à grands pas. Selon le double finaliste à Roland‐Garros, trois joueurs ont les capacité de rivaliser avec les indétrônables Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Il ne fait aucun doute que l’émergence de joueurs capables de les mettre en difficulté sera également positive. Comme qui ? On verra comment Jack Draper a récupéré, car il n’a pas joué depuis longtemps, et je pense que, lorsqu’il sera en forme, il sera l’un des joueurs les plus difficiles à battre. On verra si Ben Shelton retrouve progressivement son niveau et sa régularité. Que va‐t‐il se passer avec Fonseca ? J’espère que ce sera une bonne année pour le Brésilien, car il a beaucoup de potentiel et un excellent jeu, et c’est quelqu’un qui, s’il est préparé physiquement et mentalement, pourrait commencer à briller dans les grands tournois et peut‐être être prêt à rivaliser avec les meilleurs. À partir de là, nous verrons comment le circuit continue d’évoluer, car je suis convaincu que d’autres acteurs émergeront également. »
Publié le lundi 22 décembre 2025 à 14:14